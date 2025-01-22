鈴木敏夫氏が描いたシトロエン2CV（（C）2020HayaoMiyazaki/ToshioSuzuki）愛知県は22日、ジブリパーク（同県長久手市）で、宮崎駿監督が愛用していた車「シトロエン2CV」を1月29日から展示すると発表した。大村秀章知事は記者会見で「ジブリパークの宝物として未来永劫大事にしていきたい」と述べた。車は「ジブリの大倉庫」内で展示する。生まれてくる子の保育園送迎のために車を購入し、次第にほれ込んで手放せなくな