ある日突然、夫から「脱サラして農家になりたい」と告げられた、ろん(@pprncyn)さん。その裏で、夫は元カノと不倫をしていました。ろんさんから、離婚を告げられた後も、変わらずウソをついて元カノとデートを重ねる夫。その間、ろんさんは不倫の証拠集めや、子どもを養っていくための資格勉強などに励んでいました。しかし、気を抜くと涙や怒りがあふれるほど、精神状態は不安定なものに…。『脱サラしたいと言った夫と離婚