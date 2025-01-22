寒さが身に染みる昨今、観ただけで心が温かくなるような猫動画が配信されました。その動画とは、無重力猫ミルコのお家さんがX（旧Twitter）に投稿したもので、神々しい光が差し込む中、猫のミルコ君がぬいぐるみをモミモミしている様子が収められています。【動画】光の中、ぬいぐるみをモミモミしている猫さんの様子無重力猫ミルコのお家さんが「最強寒波が来るらしいので…心が温まるようモミ神さまみたいなミルコ貼っておきます