自民党の茂木派が政治団体の解散届を総務大臣宛てに提出し、正式に解散していたことが分かりました。解散は、去年12月27日付だということです。茂木派は、竹下元総理が創設した「経世会」の流れをくみ、2021年から茂木前幹事長が会長を務めてきました。派閥の裏金問題を受けて正式に解散したのは、旧森山派・旧岸田派に続き、これで3例目です。