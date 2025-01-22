あなたは自分が今、どのようなことで悩んでいるのか分かっていますか？あれこれ浮かんでくる人もいれば、特に悩みはないという幸せな人もいるかもしれません。人は深い悩みになるほど自覚しづらくなってしまう場合も。悩みを解消する第一歩は、自分が何で悩んでいるのかを知ることではないでしょうか。今あなたが抱えている悩みを探ってみましょう。図形が何に見えますか？あまり考えずにお答えください。 1. 腕時計 2. ウォ&#