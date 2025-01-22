新春恒例の宮中行事、「歌会始の儀」が皇居・宮殿で行われている。22日午前10時半ごろ、天皇皇后両陛下や長女の愛子さまなど皇族方が宮殿・松の間に入られた。「歌会始の儀」の今年のお題は「夢」で、1万6千首を超える応募から選ばれた宮崎県の高校1年生、森山文結（もりやま・ふゆ16）さんら10人の和歌が両陛下の前で詠み上げられた。初めて出席した愛子さまは、1句1句にじっと耳を傾け、大学卒業と就職の節目を迎えた2024年の