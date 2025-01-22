生後1ヶ月のヒヨコをお迎え。24時間体制のお世話で育児ノイローゼぎみに!?アヒルってなつくの!? 若手作家がアヒルを飼ったきっかけ／エースくんとヨバンさん（1）大の動物好きという版画家の石川真衣さんは、大学時代にゴールデンレトリーバーのエースくんをお迎え。さらに、31歳の時に鎌倉へ引っ越してからはアヒルのヨバンさんが仲間入り。「エースと４番」の“チーム石川”の暮らしがスタートしました。賢くて大人しいエースく