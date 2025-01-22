新型コロナウイルスに感染し、療養していた声優の鈴村健一が21日、療養期間を終え、活動を再開することが公式サイトで発表された。急性すい炎の串田アキラ、活動再開へ一時は命危険な状態も「しっかりと進んでいきたい」鈴村は今月6日、新型コロナウイルスに感染し、医療機関の指示に従い、療養していることを報告していた。同サイトでは所属事務所が、「新型コロナウイルス感染症のため療養しておりました鈴村健一ですが、療養