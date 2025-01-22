22日の東京株式市場日経平均株価は、21日のニューヨーク市場で主要な株価指数がそろって上昇した流れを受けました。半導体関連株を中心に買われて一時、600円以上、値上がりしました。午前の終値は21日より576円高い3万9604円でした。外国為替市場の円相場は23日、24日の日銀の金融政策決定会合を前に様子見ムードが広がっています。1ドル＝155円台半ばの小幅な値動きです。