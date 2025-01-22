“ルフィ”などと名乗り、全国で相次いだ強盗事件のうち、東京・狛江市の住宅で高齢女性が死亡した事件で起訴された54歳の男が、初公判で起訴内容を一部否認しました。野村広之被告はおととし1月、狛江市の住宅に侵入し、女性（当時90）をバールで殴るなどして死亡させたうえ、高級腕時計などを奪った罪などに問われています。今月22日、東京地裁立川支部で開かれた初公判で、野村被告は起訴内容について、「参加したことは