人気耳鼻科医が教える鼻＆のどの正しい加湿方法を実践！【イラストで見る】ポイントはたんぱく質チャージ！ 風邪予防におすすめのメニュー乾燥してくると増えるのが、感染症。風邪予防には加湿が欠かせません。適切な加湿方法で、鼻・のどの乾燥を防ぎましょう。風邪予防だけでなく、ひいてしまった風邪を悪化させない効果も期待できますよ。今回は、時間帯別おすすめの鼻とのどの加湿方法をお届けします。＊＊＊足立光朗先生