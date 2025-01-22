●月9隆盛期に異彩を放つ 今年も元日に『さんタク』(フジテレビ)が放送された。番組名の通り明石家さんまと木村拓哉の冠特番だが、2003年から毎年放送されているだけに「正月の風物詩」と言っていいだろう。あまり知られていないが、同番組のきっかけになったのは、2002年春に放送されたドラマ『空から降る一億の星』(フジ、FODで配信中)。さんまと木村は同作でダブル主演を務めたことで意気投合し、打ち上げの場で企画が誕生した