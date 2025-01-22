ザ･リッツ･カールトン大阪では、2025年のバレンタイン商品の予約受付が2025年1月14日(火)より開始しました。今年のバレンタイン商品は、｢Be My｣をテーマにハートやフラワーをモチーフにした8種類の商品が登場します。バレンタインコレクション2025を取材してきましたので、紹介します。今年のバレンタインの参考にしてもらえると嬉しいです。 バレンタインコレクション2025 ザ･リッツ･カ&#12540