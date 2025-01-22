イチローさんのものまねで知られるニッチローさんが22日、イチローさんの日本選手初のアメリカ野球殿堂入りを受け、SNSを通じて祝福しました。ニッチローさんは、自身のインスタグラムで「ICHIROさんアメリカ野球殿堂入りおめでとう御座います『小さな事を積み重ねることが、とんでもないところに行くただ一つの道』というICHIROさんの言葉がありましたがその言葉通りとんでもないところに行かれました」と祝福。続けて、「