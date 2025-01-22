１月２１日夜、大阪府河内長野市の民家火災で住人の９２歳とみられる男性が死亡しました。警察は「火をつけた」と話した８８歳の妻を逮捕しました。２１日午後７時ごろ、河内長野市荘園町で「隣の家の玄関が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。警察などによりますと、火は約１時間後にほぼ消し止められましたが、木造２階建て住宅１１３平方メートルが焼け、この家に住む９２歳の喜多久信さんとみられる男