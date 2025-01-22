２１日、大阪・通天閣近くの老舗のゲームセンターで起きた火事で、隣の倉庫にあったバイク数台が激しく燃えていたことがわかりました。火元になった可能性があるとみて調べています。２２日朝から警察と消防が現場検証を行っているのは、大阪市浪速区の通天閣本通商店会にある鉄骨５階建てのビルです。２１日午後５時前、ビルの１階と２階に入る老舗のゲームセンターから火が出て、約２時間後にほぼ消し止められましたが、５