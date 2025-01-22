勝てば、初めての女性プロ棋士の誕生です。１月２２日、将棋の西山朋佳女流三冠が、女性として初めてのプロ棋士を目指し「編入試験」五番勝負に挑んでいます。四段棋士に３勝すれば合格で西山女流三冠はここまで２勝２敗。最終の第５局は、柵木幹太四段との対局で午前１０時から始まりました。勝てば棋士、負ければ失格。勝敗は夕方ごろにつく見通しです。