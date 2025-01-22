はやくねなさい「見て！かわいい！」猫を必死で呼ぼうとした令和の餓鬼日々を慎ましく、丁寧に過ごす。読む人の気持ちを温かくするのは…令和の餓鬼!??餓鬼とは、仏教の世界観である「六道（りくどう）」のうち、餓鬼道にいる鬼のこと。常に飢えと渇きに苦しみ、食べ物を手にすると火に変わっているため、いつもお腹を空かせています。体は骨と皮ばかりで、お腹はぽっこり。その風貌は恐ろしいものですが、SNS上で「ガッキー」とい