今年に入って鳥インフルエンザの発生が急増し、たまごの価格への影響も懸念される状況となっています。すでに物価上昇の影響を受けている都内のオムライス専門店からは「いつまで続くのか…」と不安の声が聞かれました。◇21日、「news zero」が訪れたのは、たっぷりのたまごを使ったふわふわ食感が売りのオムライス専門店「リトルヤミー」（東京・台東区）。1日で消費するたまごは300個になるといいますが、頭を悩ませてい