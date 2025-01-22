ヘルシー志向が定着した昨今、糖質への関心が高まり、GI値を気にする人が増えている。そんな中、特に健康意識が高い人たちに支持されているのがアガベシロップ。砂糖やみりんの代わりとして、スイーツにもお料理にも使える万能シロップだ。今回は「和食が美味しく仕上がる」とのことで、クインビーガーデンの『100%有機アガベシロップ』でぶりの照り焼きを作ってみた！ ■天然甘味料のプロが作るアガベシロップクインビ