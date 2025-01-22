15歳の高校3年生という「ダニエル」氏が、Signal、Discord、X(旧Twitter)など一般的に使用されている幅広いツールを使用してターゲットに気付かれることなくおおよその位置情報を知ることができる攻撃手法を開発したと発表しました。Unique 0-click deanonymization attack targeting Signal, Discord and hundreds of platform · GitHubhttps://gist.github.com/hackermondev/45a3cdfa52246f1d1201c1e8cdef6117ダニエル氏の