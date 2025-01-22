現代っ子は図鑑を見ない!? ナゾの木の実を発見した園児と先生のやり取り誕生日を迎えたばかりの園児。次の誕生日は365日後と聞いて不安に!?／保育士でこ先生5（1）小さな子どもたちの発言や行動はいつも予想外！でこぽん吾郎さんがSNSで発信する保育士時代のエピソードが大きな反響をよんでいます。登園時にママと離れるのが嫌で大泣きする子、ピンク色のスリッパを取り合いする子、絶対にお着替えを手伝わせてくれない子…。想像