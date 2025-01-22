【シアトル＝帯津智昭】米大リーグのマリナーズなどで活躍し、日米通算４３６７安打を誇るイチロー（本名・鈴木一朗）氏（５１）が２１日（日本時間２２日）、日本人初の米国野球殿堂入りを果たした。投票総数３９４票のうち３９３票を獲得し、史上２人目の満票とはならなかったものの、過去３番目に高い得票率９９・７４６％だった。マリナーズはイチロー氏の背番号「５１」を永久欠番にすると発表した。大リーグで１０年以上