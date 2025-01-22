Marwa Rashad[ダボス（スイス）２１日 ロイター] - サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコのアミン・ナセル最高経営責任者（ＣＥＯ）は２１日、石油市場は健全であり、今年の石油需要は日量１３０万バレル増えるとの見通しを示した。スイスのダボスで開催中の世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）に合わせ、ロイターの取材に応じた。ナセル氏は、石油需要について、２０２４年は日量約１億０４６０万バレルだったが