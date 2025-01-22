【チャンピオンズリーグ】リヴァプール 2−1 リール（日本時間1月22日／アンフィールド）【映像】体を張った鬼ディフェンスリヴァプールの日本代表MF遠藤航が“らしさ全開”のインターセプトを見せた。リールのカウンターを潰す出足鋭いディフェンスにファンたちも反応している。リヴァプールはUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第7節でリールと対戦。ベンチスタートだった遠