米国野球殿堂は２１日（日本時間２２日）、２０２５年の殿堂入り選手を発表し、メジャー最多年間２６２安打の大リーグ記録を打ち立て、通算３０８９安打などの記録を残したイチロー氏（５１）＝本名・鈴木一朗＝が選出された。Ｔモバイルパークで行われた会見では、満票に一票足りなかったことについて「一票足りないのはすごくよかった」と言い切った。「ジーターと一緒。数字的な話ですけど、足りないモノって補いようがない