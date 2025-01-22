イチローさんのアメリカ野球殿堂入りの快挙に、日本各地で盛り上がりを見せています。新たな歴史を作ったイチローさんの快挙に、東京や大阪で号外が配られました。イチローさんの故郷、愛知・豊山町では町役場に快挙を祝う垂れ幕も。垂れ幕は2月21日まで掲示されるそうです。今回の殿堂入りでは満票での選出が期待されていましたが、惜しくも1票届かず。それでも、イチローさんの父・鈴木宣之さんは「ほっとしました。あれで全部満