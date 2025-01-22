映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』を巡って、主演のブレイク・ライヴリーと係争を繰り広げているジャスティン・バルドーニ。膨大な量のメールやチャットが焦点となっているが、複雑な訴訟をファンが理解しやすいように、ウェブサイトを立ち上げるようだ。【動画】“ティーン世代のアイコン”ブレイク・ライブリーの大人な表情満載！『ふたりで終わらせる』特別映像＆場面写真解禁昨年12月、ブレイクがジャスティ