テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが、22日までにインスタグラムを更新。豪快にハンバーガーを食べる瞬間に反響が集まっている。【別カット】大きな口でハンバーガーを食べる幸せそうな三谷アナ三谷アナは「ハンバーガーを大きな口開けてかぶりつくその瞬間ってどうしてあんなに幸せなの。JUST5GUYSみたいなお名前のハンバーガーショップ！」とつづり、韓国のハンバーガーショップで撮影したソロショットを公開。店内で撮影され