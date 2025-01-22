橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「笑え、ギャルズ」（第78回）が22日に放送され、ナベさんこと靴職人の渡辺孝雄（緒形直人）がギャルたちと撮ったプリクラを披露すると、ネット上には「プリ帳持ってるのカワイイ」「もうすっかりギャル」といった反響が寄せられた。【写真】ナベさん（緒形直人）とギャルたちのプリクラ愛子（麻生久美子）はルーリー（みりちゃむ