イチローさんのアメリカの野球殿堂入りが発表され、新橋駅前では号外が配られています。号外を受け取った人「うれしいです。最高ですよ」「記念品になる」「ヒットの記録だけではなくて社会人として、すごく活力をいただいたので、きょうは素直に喜びたいなと思っています」