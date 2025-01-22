全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、大阪・堺筋本町のカレー店『創作カレーツキノワ』です。昆布やカツオがベースのスープにスパイスを重ね合わせる【和ダシカレー】和ダシとスパイスを組み合わせたカレーを出す店が多いのも、大阪カレーの特徴のひとつ。油分なしや少量のことが多く、胃がもたれないというメリットからも好まれている。親しみのある味わいなので日常食的に楽