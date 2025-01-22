■全国的に穏やか日本海に雪雲なし東京も4日ぶり雨なし日本列島付近には2つの高気圧があり、きょう22（水）は全国的に穏やかな天気となっています。冬の日本海によく現れる強い寒気の吹き出しに伴う「すじ状の雲」はほとんどなく、午前中は日本海側でも雨や雪は小康状態でした。ただ、北陸や東北の日本海側には広く雷注意報が出ていて、午後は能登半島付近で大気の状態が不安定になりそうです。日本海側では、今夜にかけて落