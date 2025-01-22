おととし、新潟県上越市で自営業の男性を殺害し現金を持ち去った強盗殺人などの罪に問われている男に対し、検察が無期懲役を求刑しました。強盗殺人などの罪で起訴されているのは、長野県上田市の無職・小倉一夫被告（72）です。起訴状などによりますと小倉被告はおととし6月、上越市の中村礼治さんをハンマーで複数回殴って殺害し現金約120万円の入ったバッグを持ち去った罪などに問われています。小倉被告は初公判で強盗殺