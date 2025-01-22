1月26日の「文化財防火デー」を前に防火に対する意識を高めようと新潟市の博物館で消防訓練が行われました。1月26日の文化財防火デーに合わせて新潟市江南区にある北方文化博物館で行われた消防訓練。博物館の敷地内にある国の有形文化財に指定されている「刈羽古民家」から出火した想定で行われました。22日は博物館の職員が利用者に避難を呼びかけたあと、駆けつけた消防が逃げ遅れた人を救助し、放水するまでの手順