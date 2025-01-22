「普段はズバズバ物を言う男だけに信じられない」パワハラ疑惑に端を発する犠牲者は、これで3人目となってしまった。兵庫県の斎藤元彦知事（47）を巡る告発文書問題。その調査を担う県議会の百条委員会委員だった竹内英明さん（50）が、今月18日に自殺したのだ。これまで、パワハラ問題を告発した県民局長、公金不正支出疑惑が指摘された案件に関連していたとされる担当課長の2人が自死したとされている。そして今回は元県議会議