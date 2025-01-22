※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ自分の母のような「完璧な母親」があこがれだったペキ子が結婚し、待望の第一子を授かった。塩顔イケメンで心のやさしい夫の優一は妊娠を聞き喜ぶが、ペキ子の言動が急におかしくなって…。「最低9時間は寝ないとつわりになる」と信じるペキ子は一緒に20時に寝るよう迫り、胎教のためだと就寝時にずっとクラシックを