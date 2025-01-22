全国各地の有名駅弁当や人気のスイーツなどを一堂に集めた催しが、熊本市の鶴屋百貨店で始まりました。 【写真を見る】全国の有名駅弁当・スイーツ150種類ずらり！「赤福餅」には長い行列熊本・鶴屋百貨店で2月11日まで 肉厚でやわらかいアナゴを丸ごと一匹使った贅沢な弁当に、黒毛和牛の最高峰と言われる但馬牛をみそ煮、焼肉、すき焼きの3つの味で楽しめる弁当。 今年も北は北海道、南は沖縄まで全国各地150種