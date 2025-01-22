熊本市は、民間企業に売却予定の旧熊本市民病院の跡地について、一般競争入札の結果、熊本市の「同仁（どうじん）グループ」が落札したと発表しました。 【写真を見る】熊本市民病院跡地 ヘルスケア事業などの「同仁グループ」が落札落札価格32億7000万円 熊本地震で被災した旧熊本市民病院は、2023年7月に解体工事を終えました。 熊本市民病院によりますと、跡地には県内外の民間企業6社から購入の申し出があっ