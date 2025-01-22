熊本都市バスは、路線バスが扉を開けたまま約65メートル走行していたと発表しました。 【写真を見る】熊本都市バス 扉開けたまま約65ｍ走行運転手が安全確認を怠った「人為的ミス」と発表 熊本都市バスによりますと、1月16日午後5時50分頃、長嶺団地発・荒尾橋行の路線バスが、熊本市西区の三賢堂（さんけんどう）バス停を発車後、扉を開けたまま約65メートルにわたって走行しました。 扉が閉まっていないことを