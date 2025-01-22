去年10月、新潟県出雲崎町の一般住宅で掛け軸を盗んだ疑いで会社員の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、長岡市に住む会社員の男（52）です。男は去年10月、出雲崎町の一般住宅に侵入し、掛け軸3幅（時価合計約15万円相当）を盗んだ疑いがもたれています。事件は、去年10月12日に住宅の管理者が家の様子を見に行った際に掛け軸がないことに気づき、被害届を出したことで発覚しました。警察によりますと、現場侵入の