Fumiya Mizuno［東京２２日ロイター］ - 前場の東京株式市場で日経平均は、前営業日比５７６円７３銭高の３万９６０４円７１銭と続伸した。トランプ米大統領が人工知能（ＡＩ）向けの民間投資を発表し、米国市場でハイテク株が上昇したことを好感。中でも米オープンＡＩ、オラクルとの共同事業を明らかにしたソフトバンクグループが大幅高となり全体相場をけん引した。日経平均は一時６１９円８５銭高の３万９６４７円８３