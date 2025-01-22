元ＫＡＴ―ＴＵＮでタレントの田口淳之介（３９）が２１日放送のＡＢＥＭＡオリジナル番組「愛のハイエナｓｅａｓｏｎ３」（午後１１時）に出演した。「愛のハイエナ」シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ「ニューヨーク」と「さらば青春の光」の４人が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出すドキュメントバラエティー。今回は２０１９年５月に大麻取締法違反で逮捕された田口に、元「尼神インタ