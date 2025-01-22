韓国で社会現象を巻き起こした人気歌謡オーディション番組をモデルにした「ミスタートロットジャパン」が、ＮＴＴドコモが提供する定額制動画配信サービス・Ｌｅｍｉｎｏで独占配信されることが２２日、発表された。初回配信は２月１９日午後９時から（毎週水曜・後９時配信）。同番組では、全世界から選ばれた男性ボーカリスト７４人が初代Ｍｒ．ＴＲＯＴ（ミスタートロット）の座を懸けた戦いに挑む。彼らが歌うのは時代を