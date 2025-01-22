インタビュー企画「Ｒｅａｌ」では、１月から１１人組グローバルボーイズグループのＩＮＩ（アイエヌアイ）のメンバーを毎月紹介します。第１弾は許豊凡（シュウ・フェンファン、２６）。昨年発売した６枚目のマキシシングル「ＴＨＥＦＲＡＭＥ」がミリオン認定（出荷１００万枚以上）されたことに「僕らの（セールス）予想を超えていた」と振り返った。同盤に収録された「Ｉ’ｍａＤｒｅａｍｅｒ」では初の作詞に挑戦して