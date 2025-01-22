今日22日(水)の関東は4日ぶりに安定した晴天となり、にわか雨はなし。空気が再び乾燥し、東京都内では午前から湿度20%台の所も。昼過ぎにかけて北よりの風がやや強く吹くため、火の元に注意。火事を防ぐ4つのポイントとは?関東4日ぶり安定した晴天再び空気カラカラ関東地方は、19日(日)〜21日(火)まで大気の状態が不安定となり、所々でにわか雨や雷雨がありました。今日22日(水)は安定した晴天となり、にわか雨もないでしょう