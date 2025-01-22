9人組グループ・Snow Manがデビュー5周年の記念日である22日、初めてのベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』を発売した。朝から9人そろって情報番組をジャック。さらに、全国9都市の鉄道をビジュアルジャックするなどお祝いムードを盛り上げている。【写真】『Tarzan』表紙で”美しすぎる筋肉”を披露する目黒蓮朝から9人でフジテレビ『めざましテレビ』、日本テレビ『ZIP!』、TBS『THE TIME,』『ラヴィット！』に生出演し