日本被団協のノーベル平和賞受賞を記念した企画展が長崎原爆資料館で始まりました。会場には、先月の授賞式で授与されたメダルのレプリカや被爆者運動の歴史を伝えるパネルなど32点が展示されていて、オープニングセレモニーには鈴木長崎市長のほか、日本被団協の横山照子代表理事らが出席しました。