1月22日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、フジテレビの不祥事問題を受け、長寿番組「くいしん坊！万才」が放送休止となったニュースについて意見を交わした。 フジテレビが長寿番組「くいしん坊！万才」の26日分の放送を休止することが昨日分かった。1社提供のキッコーマンが