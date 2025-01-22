【GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS】 4月5日22時30分より放送予定 放送局：TOKYO MX、ABCテレビ 最速配信：dアニメストア 「GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS」キービジュアル ブシロードムーブとアークシステムワークスは、アニメ「GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS」を4月5日22時30分より放送する。放